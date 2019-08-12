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«Эксперт РА» понизил рейтинг микрофинансовой организации «Быстроденьги»
12 август 2019 (09:01)
УрБК, Москва, 12.08.2019. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) понизило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой организации «Быстроденьги» до уровня ruBB с негативным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBВ- со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба RAEX.
«Понижение рейтинга связано со снижением капитализации и операционной эффективности компании на фоне высокой концентрации бизнеса на сегменте краткосрочных микрозаймов, подверженному ужесточению регулирования. Изменение прогноза по рейтингу на негативный отражает мнение агентства об ожидаемом снижении рентабельности бизнеса и продолжении политики дивидендных выплат, что приведет к усилению давления на капитал компании», — говорится в сообщении.
Как отмечают в RAEX, рейтинг также обусловлен умеренно высокими конкурентными позициями, достаточным запасом ликвидности, адекватным уровнем управления кредитным риском и адекватной оценкой бизнес-процессов.
«Понижение рейтинга связано со снижением капитализации и операционной эффективности компании на фоне высокой концентрации бизнеса на сегменте краткосрочных микрозаймов, подверженному ужесточению регулирования. Изменение прогноза по рейтингу на негативный отражает мнение агентства об ожидаемом снижении рентабельности бизнеса и продолжении политики дивидендных выплат, что приведет к усилению давления на капитал компании», — говорится в сообщении.
Как отмечают в RAEX, рейтинг также обусловлен умеренно высокими конкурентными позициями, достаточным запасом ликвидности, адекватным уровнем управления кредитным риском и адекватной оценкой бизнес-процессов.
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