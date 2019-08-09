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Кольцовские таможенники зафиксировали двукратное увеличение контрафакта в международных почтовых отправлениях

На таможенном посту аэропорта Кольцово (почтовый) зафиксировали двукратное увеличение контрафакта в международных почтовых отправлениях. За 7 месяцев 2019 года инспекторы задержали около 3 тыс. нелегальных товаров.



По сообщению пресс-службы Уральского таможенного управления, чаще всего таможенники задерживают покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах, а именно таблетки для потенции с сомнительным составом, наушники и зарядные устройства, автомобильные брелоки, а также чехлы для телефонов с символикой известных мировых брендов.



«По внешнему виду сложно отличить оригинал от подделки. Мы направляем запрос правообладателю, который и выносит решение о подлинности товара. Но при покупке таких товаров под угрозой не только имя бренда, но и безопасность: мы не можем знать, как и где изготавливались такие товары. Гарантии, что эти брелоки защитят автомобиль, а таблетки не навредят, мы дать не можем», — рассказал и.о. начальника таможенного поста аэропорт Кольцово (почтовый) Андрей Долганов.

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