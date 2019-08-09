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В Кольцово закрыли движение по улице Спутников
9 август 2019 (17:47)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. В Кольцово закрыли движение по улице Спутников из-за прокладки водопроводной сети. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Екатеринбурга.
Перекрытие по улице Спутников от переулка Утреннего до улицы Авиаторов будет действовать до 6 сентября 2019 года. Движение автотранспорта направлено по улицам Авиаторов, Ракетной, переулку Утреннему.
Перекрытие по улице Спутников от переулка Утреннего до улицы Авиаторов будет действовать до 6 сентября 2019 года. Движение автотранспорта направлено по улицам Авиаторов, Ракетной, переулку Утреннему.
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