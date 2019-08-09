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Средний размер вклада в Свердловской области составляет 295 тыс. рублей
9 август 2019 (17:34)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. На 1 июля средний размер вклада (без счетов до 1 тыс. руб.) в банках Уральского федерального округа (УрФО) оценивается в 251 тыс. руб., говорится в исследовании Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
«Средний размер вклада по итогам I полугодия 2019 года в Свердловской области составил 295 тыс. руб., в Тюменской области — 246 тыс. руб., в ХМАО — 425 тыс. руб., в Челябинской области — 154 тыс. руб.», — говорится в исследовании.
«Средний размер вклада по итогам I полугодия 2019 года в Свердловской области составил 295 тыс. руб., в Тюменской области — 246 тыс. руб., в ХМАО — 425 тыс. руб., в Челябинской области — 154 тыс. руб.», — говорится в исследовании.
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