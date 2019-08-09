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Предпринимателя из Екатеринбурга будут судить за приобретение немаркированного табака на сумму 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. В Екатеринбурге предпринимателя обвиняют в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий для кальяна. Общая масса изъятой продукции составила более 560 кг на сумму свыше 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«В 2015 году молодой человек прибыл в Екатеринбург из другого региона, где проживал и работал в баре кальянщиком. Вникнув в детали табачной индустрии, молодой человек решил самостоятельно заняться торговлей соответствующими товарами. Организовав небольшой магазин по продаже табака и сопутствующей продукции, он начал развивать бизнес. Через три года предприниматель имел развитую клиентскую базу, а также несколько складских помещений и торговую точку, осуществлявшую оптовую и розничную торговлю. В апреле 2018 года в ходе проведенной оперативниками подразделения по борьбе с экономическими подразделениями ГУ МВД России по Свердловской области контрольной закупки в магазине обвиняемого был выявлен факт продажи табачной продукции без соответствующей маркировки», — отметил полковник Горелых.



В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством», а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчина полностью признал свою вину.



В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:23</span><br /><strong>Предпринимателя из Екатеринбурга будут судить за приобретение немаркированного табака на сумму 2 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. В Екатеринбурге предпринимателя обвиняют в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий для кальяна. Общая масса изъятой продукции составила более 560 кг на сумму свыше 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089056-predprinimatelya-iz-ekaterinburga-budut-sudit-za-priobretenie-nemarkirovannogo-tabaka-na-summu-2-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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