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Предпринимателя из Екатеринбурга будут судить за приобретение немаркированного табака на сумму 2 млн рублей
9 август 2019 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. В Екатеринбурге предпринимателя обвиняют в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий для кальяна. Общая масса изъятой продукции составила более 560 кг на сумму свыше 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«В 2015 году молодой человек прибыл в Екатеринбург из другого региона, где проживал и работал в баре кальянщиком. Вникнув в детали табачной индустрии, молодой человек решил самостоятельно заняться торговлей соответствующими товарами. Организовав небольшой магазин по продаже табака и сопутствующей продукции, он начал развивать бизнес. Через три года предприниматель имел развитую клиентскую базу, а также несколько складских помещений и торговую точку, осуществлявшую оптовую и розничную торговлю. В апреле 2018 года в ходе проведенной оперативниками подразделения по борьбе с экономическими подразделениями ГУ МВД России по Свердловской области контрольной закупки в магазине обвиняемого был выявлен факт продажи табачной продукции без соответствующей маркировки», — отметил полковник Горелых.
В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством», а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчина полностью признал свою вину.
В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
«В 2015 году молодой человек прибыл в Екатеринбург из другого региона, где проживал и работал в баре кальянщиком. Вникнув в детали табачной индустрии, молодой человек решил самостоятельно заняться торговлей соответствующими товарами. Организовав небольшой магазин по продаже табака и сопутствующей продукции, он начал развивать бизнес. Через три года предприниматель имел развитую клиентскую базу, а также несколько складских помещений и торговую точку, осуществлявшую оптовую и розничную торговлю. В апреле 2018 года в ходе проведенной оперативниками подразделения по борьбе с экономическими подразделениями ГУ МВД России по Свердловской области контрольной закупки в магазине обвиняемого был выявлен факт продажи табачной продукции без соответствующей маркировки», — отметил полковник Горелых.
В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством», а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчина полностью признал свою вину.
В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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