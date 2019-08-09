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В Екатеринбурге выбрали победителя конкурса проектов строительства административного центра в Академическом районе
9 август 2019 (17:06)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. В Екатеринбурге выбрали победителя конкурса проектов административно-культурного центра в Академическом районе. Центр будет построен по проекту, разработанному архитектурным бюро «Гордеев-Демидов». Об этом сегодня заявил глава города Александр Высокинский.
«Сам по себе проект административного центра Академического мы сегодня выбрали. Проект архитектора Демидова стал победителем этого общегородского конкурса», — сказал он.
Напомним, в апреле администрация Екатеринбурга совместно с АО «РСГ-Академическое» (компания-застройщик) объявила конкурс среди профессионального сообщества на разработку архитектурно-градостроительной концепции центра. В результате жюри рассмотрены четыре конкурсных проекта, выполненных архитектурным бюро «Гордеев-Демидов», архитектурным бюро «Старт!», архитекторами Татьяной Кочневой и Аркадием Кочневым.
Предварительно для создания центра определен участок на территории тридцать третьего квартала, ограниченный улицами Вильгельма де Геннина — Тимофеева-Ресовского — проспектом Академика Сахарова, включая входную площадку на территорию Преображенского парка. Площадь участка проектирования — 20 га.
Также 5 августа было объявлено о том, что горожане тоже могут принять участие в обсуждении строительства здания административно-культурного центра. Свои предложения по доработке проекта можно оставить на официальном портале Екатеринбурга.
«Давайте вместе с горожанами смотреть, как это будет выглядеть», — также подчеркнул сегодня Александр Высокинский.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Сам по себе проект административного центра Академического мы сегодня выбрали. Проект архитектора Демидова стал победителем этого общегородского конкурса», — сказал он.
Напомним, в апреле администрация Екатеринбурга совместно с АО «РСГ-Академическое» (компания-застройщик) объявила конкурс среди профессионального сообщества на разработку архитектурно-градостроительной концепции центра. В результате жюри рассмотрены четыре конкурсных проекта, выполненных архитектурным бюро «Гордеев-Демидов», архитектурным бюро «Старт!», архитекторами Татьяной Кочневой и Аркадием Кочневым.
Предварительно для создания центра определен участок на территории тридцать третьего квартала, ограниченный улицами Вильгельма де Геннина — Тимофеева-Ресовского — проспектом Академика Сахарова, включая входную площадку на территорию Преображенского парка. Площадь участка проектирования — 20 га.
Также 5 августа было объявлено о том, что горожане тоже могут принять участие в обсуждении строительства здания административно-культурного центра. Свои предложения по доработке проекта можно оставить на официальном портале Екатеринбурга.
«Давайте вместе с горожанами смотреть, как это будет выглядеть», — также подчеркнул сегодня Александр Высокинский.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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