В Екатеринбурге выбрали победителя конкурса проектов строительства административного центра в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. В Екатеринбурге выбрали победителя конкурса проектов административно-культурного центра в Академическом районе. Центр будет построен по проекту, разработанному архитектурным бюро «Гордеев-Демидов». Об этом сегодня заявил глава города Александр Высокинский.«Сам по себе проект административного центра Академического мы сегодня выбрали. Проект архитектора Демидова стал победителем этого общегородского конкурса», — сказал он.Напомним, в апреле администрация Екатеринбурга совместно с АО «РСГ-Академическое» (компания-застройщик) объявила конкурс среди профессионального сообщества на разработку архитектурно-градостроительной концепции центра. В результате жюри рассмотрены четыре конкурсных проекта, выполненных архитектурным бюро «Гордеев-Демидов», архитектурным бюро «Старт!», архитекторами Татьяной Кочневой и Аркадием Кочневым.Предварительно для создания центра определен участок на территории тридцать третьего квартала, ограниченный улицами Вильгельма де Геннина — Тимофеева-Ресовского — проспектом Академика Сахарова, включая входную площадку на территорию Преображенского парка. Площадь участка проектирования — 20 га.Также 5 августа было объявлено о том, что горожане тоже могут принять участие в обсуждении строительства здания административно-культурного центра. Свои предложения по доработке проекта можно оставить на официальном портале Екатеринбурга.«Давайте вместе с горожанами смотреть, как это будет выглядеть», — также подчеркнул сегодня Александр Высокинский.