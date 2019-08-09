Airbus A320neo для «Уральских авиалиний»

В аэропорту Кольцово состоялась презентация нового самолета Airbus A320neo авиакомпании «Уральские авиалинии». Лайнер получен напрямую с конвейера Airbus в Тулузе и будет эксплуатироваться по соглашению об операционном лизинге с компанией CDB Aviation.В мероприятии приняли участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и губернатор региона Евгений Куйвашев.«Airbus A320neo — это совершенно новый виток в развитии авиации и, конечно, большой шаг в развитии авиакомпании», — сказал губернатор.Он отметил, что «Уральские авиалинии» станут надежным партнером-перевозчиком предстоящей «Универсиады-2023», учитывая, насколько хорошо они справились с усиленной нагрузкой во время крупнейших мероприятий, таких как Чемпионат мира по футболу в 2018 году и «Иннопром-2019».«Уральские авиалинии» стали первой российской авиакомпанией, в парке которой появился Airbus A320neo с двигателями LEAP-1A от CFM International. В сравнении с современными аналогами, эти двигатели имеют высокую топливную эффективность и позволяют снижать выбросы СО2 в атмосферу. Крыло воздушного судна оборудовано законцовками (шарклетами) из композитных материалов, которые улучшают аэродинамические характеристики самолета. Самолет имеет двуклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение восьми пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом.Усовершенствованная система кондиционирования, разработанная производителем, гарантирует свежесть воздуха и его равномерное распределение в салоне самолета, позволяя полностью замещать его каждые две минуты.«Мы были в самолете — это последнее слово в мировом самолетостроении. Это лучший из лучших самолетов. Это новая эра в производстве самолетов для гражданской авиации», — заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.Airbus A320neo — самый малошумный самолет среди лайнеров этого класса. Уровень внешнего шума на 19 дБ ниже требований ICAO, а площадь звукового следа на взлете на 50% меньше, чем у самолета предыдущего поколения. Экономия топлива на новых самолетах составит 18%.Также генеральный директор авиакомпании отметил, что в этом году авиаперевозчик приобретет всего пять лайнеров семейства Airbus — три Airbus A320neo и два Airbus A321. Самолеты 321 серии больше по размеру — 236 кресел.«Эти самолеты обладают уникальными возможностями. Они почти 7 часов могут висеть в воздухе при полной загрузке. Мы расширяем себе рынок. Мы сможет облетать практически весь Китай без посадки», — рассказал Сергей Скуратов.По словам генерального директора «Уральских авиалиний», пассажиры смогут летать из Екатеринбурга во Владивосток и Хабаровск без посадки. На сегодняшний день рассматривается возможность организации рейса из Хабаровска и Владивостока в Токио.Сегодня самолет вылетел в Симферополь. В дальнейшем его планируют использовать на дальних расстояниях, например, в Благовещенск.Также сегодня была презентована вторая очередь производственного комплекса «Уральских авиалиний». Он является одним из самых современных в российской гражданской авиации. Первая очередь технического центра была введена в эксплуатацию в январе 2015 года.«Это блок необходимого оборудования и цехов для поддержания правильной эксплуатации западных самолетов. Вот, к примеру, мы находимся в цехе по ремонту колес и тормозов. Казалось бы, обычные колеса и тормоза. По технологии мы возили их в Чехию и Германию: каждую неделю по 40 тонн колес. С запуском этого цеха все это мы будем делать здесь. Это и есть реальное импортозамещение», — сказал Сергей Скуратов.Помимо цеха по ремонту колес и тормозов в нем есть покрасочный цех, аккумуляторный цех, цех по ремонту аварийных трапов. Оснащенность центра позволяет самостоятельно и качественно выполнять все виды технического обслуживания узкофюзеляжных воздушных судов Airbus.По данным авиакомпании, ежегодная экономия от обслуживания только собственного парка воздушных судов оценивается в 130 млн руб.