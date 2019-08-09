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Средняя ставка по вкладам в уральских банках составляет 7,2%

9 август 2019 (16:39)

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. Средний уровень ставок по рублевым годовым вкладам размером 1 млн руб. в банках Уральского федерального округа (УрФО) в I полугодии 2019 года увеличился на 0,4 п.п. и составил 7% годовых. Об этом говорится в исследовании Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Без учета ограничений по сроку и сумме средняя ставка по вкладам выросла на 0,4 п.п. и составила 7,2%.

«Средняя доходность по годовым валютным вкладам физических лиц на сумму 20 тыс. долл. США за I полугодие 2019 года увеличилась на 0,1 п.п. и на 1 июля составила 1,5%», — говорится в исследовании.

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