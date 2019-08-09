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«Ростелеком» оштрафовали на 250 тыс. рублей за нарушение закона о защите конкуренции

УрБК, Москва, 09.08.2019. Компания «Ростелеком» оштрафована на 250 тыс. руб. за нарушение закона о защите конкуренции. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.



С 1 сентября 2015 по 25 марта 2016 года при продвижении своих услуг ПАО «Ростелеком» проводил маркетинговую акцию «Пакет навсегда», которая сопровождалась размещением рекламы и публикацией статей. «Такие отличные цены будут действовать не только в ограниченный по времени промо-период, а останутся неизменными навсегда», — гласит надпись на сайте компании.



Однако в июне 2017 года стоимость многих архивных тарифов, в том числе на услуги по обеспечению «Интерактивного телевидения» и «Домашнего интернета», увеличилась в среднем на 40 руб. Комиссия ФАС России пришла к выводу, что такие действия оператора сотовой связи нарушают требования закона о защите конкуренции.

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