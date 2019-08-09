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Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро снизился на 2 коп.
9 август 2019 (15:35)
УрБК, Москва, 09.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 12,44 коп. до 65,25 руб., евро снизился на 2,36 коп. до 73,01руб.
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