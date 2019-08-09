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«Личный кабинет» компании «МегаФон» занял первое место в номинациях «Безопасность» и «Функциональность» в исследовании Роскачества
9 август 2019 (15:25)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. «Личный кабинет» «МегаФона» назвали лучшим среди приложений, которые позволяют управлять тарифами и услугами мобильной связи. Исследование 18 приложений от 9 телеком-операторов провели эксперты Российской системы качества (Роскачество).
Как сообщает пресс-служба Уральского филиала ПАО «МегаФон», по итогам испытаний «Личный кабинет» «МегаФона» признан «лучшим из лучших» на платформах iOS и Android. Приложение получило высокий балл в номинациях «Безопасность» и «Функциональность». «Личный кабинет» «МегаФона» не только хранит в тайне всю клиентскую информацию, но и позволяет подключать и отключать услуги, изменять тарифный план, заказывать детализацию счёта, настраивать блокировку номера и выполнять множество других функций всего в пару кликов.
«Мы рады, что «Личный кабинет» «МегаФона» заслужил столь высокие оценки от экспертов «Роскачества». Ведь это один из основных инструментов коммуникации с 77 миллионами наших клиентов. Оценки приложения по результатам исследования подчёркивают позиции нашей компании как технологического лидера. «МегаФон» стремится предоставлять клиентам самые безопасные услуги и продукты лучшего качества, и для нас важно, что это снова подтверждено независимой экспертизой», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
Эксперты «Роскачества» отметили «Личный кабинет» для платформы Android как самое адаптированное приложение и для людей с ограниченными возможностями, поскольку оно поддерживает такие функции, как чтение экрана программами VoiceOver, Talkback и динамический шрифт.
Как сообщает пресс-служба Уральского филиала ПАО «МегаФон», по итогам испытаний «Личный кабинет» «МегаФона» признан «лучшим из лучших» на платформах iOS и Android. Приложение получило высокий балл в номинациях «Безопасность» и «Функциональность». «Личный кабинет» «МегаФона» не только хранит в тайне всю клиентскую информацию, но и позволяет подключать и отключать услуги, изменять тарифный план, заказывать детализацию счёта, настраивать блокировку номера и выполнять множество других функций всего в пару кликов.
«Мы рады, что «Личный кабинет» «МегаФона» заслужил столь высокие оценки от экспертов «Роскачества». Ведь это один из основных инструментов коммуникации с 77 миллионами наших клиентов. Оценки приложения по результатам исследования подчёркивают позиции нашей компании как технологического лидера. «МегаФон» стремится предоставлять клиентам самые безопасные услуги и продукты лучшего качества, и для нас важно, что это снова подтверждено независимой экспертизой», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
Эксперты «Роскачества» отметили «Личный кабинет» для платформы Android как самое адаптированное приложение и для людей с ограниченными возможностями, поскольку оно поддерживает такие функции, как чтение экрана программами VoiceOver, Talkback и динамический шрифт.
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