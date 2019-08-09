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Объем валютных вкладов в банках УрФО в I полугодии сократился на 17%

9 август 2019 (15:12)

На 1 июля 2019 года объем вкладов в банках Уральского федерального округа (УрФО), выраженных в иностранной валюте, составил 34,5 млрд руб. За полгода показатель снизился на 17%, говорится в исследовании Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Доля средств на счетах физлиц в иностранной валюте в январе-июне 2019 года уменьшилась на 1,7 п.п. до 7%.

Объем вкладов в рублях за аналогичный период времени увеличился на 5% до 464 млрд руб.

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