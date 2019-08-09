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В Екатеринбурге на полтора месяца будет закрыто движение по улице Колхозной
9 август 2019 (15:00)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. В Екатеринбурге с 15 августа по 7 октября будет закрыто движение автотранспорта по улице Колхозной — от Кирова до Буденного.
По сообщению на официальном городском портале, движение закрыто в связи с ремонтом тепловой сети.
По сообщению на официальном городском портале, движение закрыто в связи с ремонтом тепловой сети.
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