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В Екатеринбурге на полтора месяца будет закрыто движение по улице Колхозной

9 август 2019 (15:00)

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. В Екатеринбурге с 15 августа по 7 октября будет закрыто движение автотранспорта по улице Колхозной — от Кирова до Буденного.

По сообщению на официальном городском портале, движение закрыто в связи с ремонтом тепловой сети.

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