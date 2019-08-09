Новости дня

Каждое второе микропредприятие в РФ получает отказ в получении кредита

9 август 2019 (14:43)

УрБК, Москва, 09.08.2019. Доля отказов в получении кредита представителям малого и среднего бизнеса во II квартале 2019 года составила 40%. Это следует из результатов опроса о деловой активности сегмента, проведенного «Опорой России», Промсвязьбанком и компанией Magram Market Research.

В исследовании приняли участие 2 тыс. 300 компаний в 23 регионах, на которые приходится 63% всех организаций микро-, малого и среднего предпринимательства, сообщает газета «Известия».

Больше всего страдает микробизнес: 54% обращавшихся в банк получили отказ, подчеркивается в исследовании. Там отмечается, что, по оценкам предпринимателей, доступность финансирования не меняется уже три квартала подряд.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: