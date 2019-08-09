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В Свердловской области в системе «Меркурий» зарегистрировались более 42 тыс. хозяйствующих субъектов
9 август 2019 (14:11)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. На 1 августа в Свердловской области в системе «Меркурий» зарегистрировались 42 тыс. 343 хозяйствующих субъекта. Из них 24 тыс. 638 — это физические лица, которые производят продукцию и поставляют ее на рынки. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя регионального Управления Россельхознадзора Наталья Банникова.
«99% хозяйствующих субъектов не имеют нареканий в работе системы «Меркурий». Проблемы есть только у тех предпринимателей, которые не умеют работать с компьютерами. Сейчас они проходят необходимые обучающие курсы. Со временем они поймут, что система является доступной и в ней легко работать», — сообщила Н. Банникова.
По ее словам, еще одним преимуществом внедрения «Меркурия» является отсечение от рынка большинства недобросовестных производителей и перевозчиков продукции.
«Меркурий» — автоматизированная система для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ. Она позволяет отследить всю цепочку производства и продажи продукции. В России систему внедрили с 1 июля 2018 года.
«99% хозяйствующих субъектов не имеют нареканий в работе системы «Меркурий». Проблемы есть только у тех предпринимателей, которые не умеют работать с компьютерами. Сейчас они проходят необходимые обучающие курсы. Со временем они поймут, что система является доступной и в ней легко работать», — сообщила Н. Банникова.
По ее словам, еще одним преимуществом внедрения «Меркурия» является отсечение от рынка большинства недобросовестных производителей и перевозчиков продукции.
«Меркурий» — автоматизированная система для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ. Она позволяет отследить всю цепочку производства и продажи продукции. В России систему внедрили с 1 июля 2018 года.
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