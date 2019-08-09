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В России отзывают более 22 тыс. автомобилей BMW 5 и 6 серии
9 август 2019 (13:56)
УрБК, Москва, 09.08.2019. В России отзывают 22 286 автомобилей BMW 5 и 6 серии из-за сбоев в работе, сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Отзыву подлежат некоторые автомобили, реализованные с июня 2003 года по август 2010 года. Причина отзыва транспортных средств — в редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц, могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе вплоть до невозможного запуска.
Также может скапливаться влага. В некоторых случаях резьбовое соединение нагревается из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. При определенных обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления.
На всех транспортных средствах будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат некоторые автомобили, реализованные с июня 2003 года по август 2010 года. Причина отзыва транспортных средств — в редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц, могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе вплоть до невозможного запуска.
Также может скапливаться влага. В некоторых случаях резьбовое соединение нагревается из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. При определенных обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления.
На всех транспортных средствах будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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