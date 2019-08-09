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Жительница Екатеринбурга отсудила у судебных приставов более 130 тыс. рублей за несостоявшийся отдых

9 август 2019 (13:39)

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. Судебные приставы Чкаловского района выплатят более 130 тыс. руб. за несостоявшийся отдых екатеринбурженки, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В 2018 году в аэропорту Домодедово жительницу Екатеринбурга, летевшую в Сингапур, остановили в зоне таможенного контроля. Как выяснилось, судебные приставы Чкаловского РОСП УФССП России по Свердловской области возбудили исполнительное производство из-за задолженности по транспортному налогу в размере 38 тыс. 502 руб.

Женщина полностью погасила долг и подала на приставов в суд. Истец просила взыскать с Федеральной службы судебных приставов России и Управления ФССП по Свердловской области 148 тыс. 896 руб. за несостоявшийся отдых.

Установлено, что именно из-за неуведомления должника о совершении исполнительных действий истец понесла убытки. Исковые требования были частично удовлетворены. С Российской Федерации в лице ФССП России за счет казны Российской Федерации в счет возмещения убытков взыскана сумма в размере 129 тыс. 553 руб. и расходы по уплате госпошлины — 3 тыс. 791 руб.

Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия оставила без изменений решение Кировского районного суда Екатеринбурга.

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