Новости дня

Жительница Екатеринбурга отсудила у судебных приставов более 130 тыс. рублей за несостоявшийся отдых

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. Судебные приставы Чкаловского района выплатят более 130 тыс. руб. за несостоявшийся отдых екатеринбурженки, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В 2018 году в аэропорту Домодедово жительницу Екатеринбурга, летевшую в Сингапур, остановили в зоне таможенного контроля. Как выяснилось, судебные приставы Чкаловского РОСП УФССП России по Свердловской области возбудили исполнительное производство из-за задолженности по транспортному налогу в размере 38 тыс. 502 руб.



Женщина полностью погасила долг и подала на приставов в суд. Истец просила взыскать с Федеральной службы судебных приставов России и Управления ФССП по Свердловской области 148 тыс. 896 руб. за несостоявшийся отдых.



Установлено, что именно из-за неуведомления должника о совершении исполнительных действий истец понесла убытки. Исковые требования были частично удовлетворены. С Российской Федерации в лице ФССП России за счет казны Российской Федерации в счет возмещения убытков взыскана сумма в размере 129 тыс. 553 руб. и расходы по уплате госпошлины — 3 тыс. 791 руб.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия оставила без изменений решение Кировского районного суда Екатеринбурга.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:39</span><br /><strong>Жительница Екатеринбурга отсудила у судебных приставов более 130 тыс. рублей за несостоявшийся отдых</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. Судебные приставы Чкаловского района выплатят более 130 тыс. руб. за несостоявшийся отдых екатеринбурженки, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089040-zhitelnica-ekaterinburga-otsudila-u-sudebnyh-pristavov-bolee-130-tys-rubley-za-nesostoyavshiysya-otdyh.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: