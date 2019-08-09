Новости дня

В России сократились продажи недорогих лекарств

УрБК, Москва, 09.08.2019. За три года продажи в аптеках лекарств в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. показали падение, при этом на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов.



Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет DSM Group, в I полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств: продажи препаратов стоимостью выше 500 руб. увеличились на 7,8%, с 211,3 тыс. упаковок до 227,7 тыс.



При этом продажи препаратов в ценовой категории от 150 до 500 руб. упали на 3,3%, с 750,9 тыс. до 726,4 тыс. упаковок, от 50 до 150 руб. — на 3%, с 600,9 тыс. до 582,7 тыс. упаковок, до 50 руб. — на 7,1%, с 1,1 млн до 977,1 тыс. упаковок.



Эксперты связывают эту ситуацию с вымыванием дешевых препаратов из ассортимента аптек: по их мнению, в ближайшие годы эта тенденция будет только усиливаться. Часть бюджетных лекарств действительно переходит в более высокий ценовой сегмент из-за инфляции, кроме того, это связано с нежеланием производителей выпускать их на рынок, особенно если они входят в перечень ЖНВЛП, так как цены на них регулируются и не меняются несколько лет, а себестоимость производства растет.



Кроме того, большинство аптек стараются реализовывать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые контракты с производителями.



Чтобы повлиять на ситуацию, в рамках рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан готовится пакет законодательных решений, направленных на ограничение монополизма сетей. В их числе — ограничение маркетинговых бонусов, порог которых пока окончательно не определен, а также наделение фармдистрибуторов правом осуществлять дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Однако по мнению экспертов, этих мер недостаточно.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:05</span><br /><strong>В России сократились продажи недорогих лекарств</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 09.08.2019. За три года продажи в аптеках лекарств в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. показали падение, при этом на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089038-v-rossii-sokratilis-prodazhi-nedorogih-lekarstv.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: