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В России сократились продажи недорогих лекарств
9 август 2019 (13:05)
УрБК, Москва, 09.08.2019. За три года продажи в аптеках лекарств в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. показали падение, при этом на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов.
Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет DSM Group, в I полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств: продажи препаратов стоимостью выше 500 руб. увеличились на 7,8%, с 211,3 тыс. упаковок до 227,7 тыс.
При этом продажи препаратов в ценовой категории от 150 до 500 руб. упали на 3,3%, с 750,9 тыс. до 726,4 тыс. упаковок, от 50 до 150 руб. — на 3%, с 600,9 тыс. до 582,7 тыс. упаковок, до 50 руб. — на 7,1%, с 1,1 млн до 977,1 тыс. упаковок.
Эксперты связывают эту ситуацию с вымыванием дешевых препаратов из ассортимента аптек: по их мнению, в ближайшие годы эта тенденция будет только усиливаться. Часть бюджетных лекарств действительно переходит в более высокий ценовой сегмент из-за инфляции, кроме того, это связано с нежеланием производителей выпускать их на рынок, особенно если они входят в перечень ЖНВЛП, так как цены на них регулируются и не меняются несколько лет, а себестоимость производства растет.
Кроме того, большинство аптек стараются реализовывать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые контракты с производителями.
Чтобы повлиять на ситуацию, в рамках рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан готовится пакет законодательных решений, направленных на ограничение монополизма сетей. В их числе — ограничение маркетинговых бонусов, порог которых пока окончательно не определен, а также наделение фармдистрибуторов правом осуществлять дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Однако по мнению экспертов, этих мер недостаточно.
Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет DSM Group, в I полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств: продажи препаратов стоимостью выше 500 руб. увеличились на 7,8%, с 211,3 тыс. упаковок до 227,7 тыс.
При этом продажи препаратов в ценовой категории от 150 до 500 руб. упали на 3,3%, с 750,9 тыс. до 726,4 тыс. упаковок, от 50 до 150 руб. — на 3%, с 600,9 тыс. до 582,7 тыс. упаковок, до 50 руб. — на 7,1%, с 1,1 млн до 977,1 тыс. упаковок.
Эксперты связывают эту ситуацию с вымыванием дешевых препаратов из ассортимента аптек: по их мнению, в ближайшие годы эта тенденция будет только усиливаться. Часть бюджетных лекарств действительно переходит в более высокий ценовой сегмент из-за инфляции, кроме того, это связано с нежеланием производителей выпускать их на рынок, особенно если они входят в перечень ЖНВЛП, так как цены на них регулируются и не меняются несколько лет, а себестоимость производства растет.
Кроме того, большинство аптек стараются реализовывать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые контракты с производителями.
Чтобы повлиять на ситуацию, в рамках рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан готовится пакет законодательных решений, направленных на ограничение монополизма сетей. В их числе — ограничение маркетинговых бонусов, порог которых пока окончательно не определен, а также наделение фармдистрибуторов правом осуществлять дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Однако по мнению экспертов, этих мер недостаточно.
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