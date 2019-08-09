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Россельхознадзор оценил долю некачественной продукции в Свердловской области в 27%

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. Доля некачественной сельскохозяйственной продукции в Свердловской области в настоящее время составляет 27%. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя регионального Управления Россельхознадзора Наталья Банникова.



«Мы оцениваем долю некачественной продукции в рамках государственного федерального мониторинга. Продукция отбирается и у производителей, и в розничных сетях. В прошлом году доля некачественной продукции в регионе составляла 40%. В этом году показатель снизился до 27%», — отмечает Н. Банникова.



По ее словам, доля некачественной продукции сократилась за счет внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».



«Система позволяет отследить все цепочку производства и продажи продукции», — пояснила Н. Банникова.

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