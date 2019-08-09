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В Свердловской области ФАС зафиксировала рост цен на сжиженный углеводородный газ
9 август 2019 (12:23)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. С 29 июля по 4 августа 2019 года в Свердловской области ФАС зафиксировала рост цен на сжиженный углеводородный газ на 9 коп. Литр этого топлива в регионе за неделю вырос на 9 коп. и теперь стоит 20,42 руб., говорится на сайте ведомства.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) не изменилась, составив 41,86 руб., цена АИ-95 тоже осталась прежней — 44,70 руб. за литр. Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,74 руб. — повышения цены тоже не произошло.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) не изменилась, составив 41,86 руб., цена АИ-95 тоже осталась прежней — 44,70 руб. за литр. Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,74 руб. — повышения цены тоже не произошло.
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