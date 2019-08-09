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АСВ с начала года выявило сомнительные сделки в 17 ликвидируемых банках
9 август 2019 (12:02)
УрБК, Москва, 09.08.2019. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в январе-июне 2019 года выявило сомнительные сделки в 17 ликвидируемых банках и четырех страховых компаниях. Такие данные приводятся в отчете АСВ «Об оспаривании сомнительных сделок финансовых организаций в I полугодии 2019 года».
«В I полугодии 2019 года проверки, направленные на выявление сомнительных сделок, проведены в 22 финансовых организациях. Сделки, целесообразные для оспаривания, выявлены в 21 из них (в 17 кредитных организациях и четырех страховых компаниях)», — говорится в документе.
В результате оспаривания АСВ сомнительных сделок ликвидируемых финансовых организаций в их конкурсную массу за полгода поступило 2,5 млрд руб.
«В I полугодии 2019 года проверки, направленные на выявление сомнительных сделок, проведены в 22 финансовых организациях. Сделки, целесообразные для оспаривания, выявлены в 21 из них (в 17 кредитных организациях и четырех страховых компаниях)», — говорится в документе.
В результате оспаривания АСВ сомнительных сделок ликвидируемых финансовых организаций в их конкурсную массу за полгода поступило 2,5 млрд руб.
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