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АСВ с начала года выявило сомнительные сделки в 17 ликвидируемых банках

УрБК, Москва, 09.08.2019. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в январе-июне 2019 года выявило сомнительные сделки в 17 ликвидируемых банках и четырех страховых компаниях. Такие данные приводятся в отчете АСВ «Об оспаривании сомнительных сделок финансовых организаций в I полугодии 2019 года».



«В I полугодии 2019 года проверки, направленные на выявление сомнительных сделок, проведены в 22 финансовых организациях. Сделки, целесообразные для оспаривания, выявлены в 21 из них (в 17 кредитных организациях и четырех страховых компаниях)», — говорится в документе.



В результате оспаривания АСВ сомнительных сделок ликвидируемых финансовых организаций в их конкурсную массу за полгода поступило 2,5 млрд руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:02</span><br /><strong>АСВ с начала года выявило сомнительные сделки в 17 ликвидируемых банках</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 09.08.2019. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в январе-июне 2019 года выявило сомнительные сделки в 17 ликвидируемых банках и четырех страховых компаниях. Такие данные приводятся в отчете АСВ «Об оспаривании сомнительных сделок финансовых организаций в I полугодии 2019 года».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089034-asv-s-nachala-goda-vyyavilo-somnitelnye-sdelki-v-17-likvidiruemyh-bankah.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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