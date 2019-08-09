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В 2018 году Магнитогорский металлургический комбинат направил на развитие спорта более 115 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 09.08.2019. Реализацию социального заказа ПАО «ММК» по развитию массовой физической культуры и спорта, формированию здорового образа жизни среди работников и членов их семей осуществляет учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск». Оно обладает развитой инфраструктурой спортивных объектов и сооружений.



По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», в 2018 году в рамках программы «Здоровый образ жизни» на площадках спортклуба организованы 30 спортивных праздников. Свыше 3,3 тысячи человек участвовали в десяти видах зимней и девяти видах спорта летней Спартакиады. На спорт и реализацию программы «ЗОЖ», включая содержание спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» и проведение спортивно-массовой работы, в 2018 году ПАО «ММК» было направлено 115,5 млн руб. В целом по Группе ММК затраты на эти цели составили около 130 млн руб.



Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» — некоммерческое учреждение, один из крупнейших спортивных клубов в стране. На постоянной основе спортом здесь занимается около 15 тысяч человек.



«Главная цель спортклуба — привлечение граждан всех возрастов к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, организация их досуга. В его распоряжении имеются современные спортивные сооружения, в том числе легкоатлетический манеж со скалодромом, спортивный зал для настольного тенниса, стрелковый тир с мультимедийным оборудованием, спортивный зал с песочным покрытием, водно-гребная база, площадки для пляжного футбола и волейбола, мини-гольфа, полигон для пейнтбола, горнолыжный учебный склон, лыжная трасса, автодром и картинг-центр. На базе спортклуба создан центр тестирования ГТО, имеющий право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным во всероссийском физкультурном спортивном комплекса «Готов к труду и обороне», — говорится в сообщении.



На втором Всероссийском фестивале комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, проходившем в апреле 2019 года в Сочи в рамках Недели охраны труда, команда Магнитогорского металлургического комбината стала бронзовым призером соревнований, в которых участвовали 20 сильнейших команд трудовых коллективов, прошедших этапы отбора на зональных соревнованиях. Среди них — «Сбербанк», «Российские железные дороги», «Роснефть» и другие. Магнитогорцы сумели занять призовое третье место, уступив лишь госкорпорации «Росатом» и ПАО «Роснефть».



Помимо этого, на недавнем зональном этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», прошедшем в июле в Верхнеуральске, команда Магнитогорска, состоящая из участников всероссийского Фестиваля ГТО из команды ПАО «ММК» и воспитанников спортивных школ клуба, заняла первое место.



Вчера в парке отдыха «Лукоморье» спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» состоялось торжественное сменно-встречное собрание для работников спортклуба ко Дню физкультурника, который пройдет в субботу, 10 августа. На собрании прошло вручение лучшим работникам грамот администрации Магнитогорска, городского Собрания депутатов и Законодательного собрания Челябинской области.

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