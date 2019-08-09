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Повседневные траты жителей УрФО в июле выросли на 1,4%
9 август 2019 (11:22)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. Повседневные траты россиян в июле 2019 года сезонно сократились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Снижение общих повседневных расходов было отмечено почти во всех регионах страны, кроме Центрального ФО, где динамика оказалась нулевой, и Уральского ФО, где жители потратили в июле на 1,4% больше, чем месяцем ранее.
«Основную лепту в это внесли овощи нового урожая, которые уже поступили на прилавки по более низким ценам. Это позволило россиянам несколько сократить общие расходы на повседневные товары. Не стоит также сбрасывать со счетов и разгар отпускного сезона, когда домашнее потребление снижается в связи с отъездами потребителей», — рассказал президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.
Снижение общих повседневных расходов было отмечено почти во всех регионах страны, кроме Центрального ФО, где динамика оказалась нулевой, и Уральского ФО, где жители потратили в июле на 1,4% больше, чем месяцем ранее.
«Основную лепту в это внесли овощи нового урожая, которые уже поступили на прилавки по более низким ценам. Это позволило россиянам несколько сократить общие расходы на повседневные товары. Не стоит также сбрасывать со счетов и разгар отпускного сезона, когда домашнее потребление снижается в связи с отъездами потребителей», — рассказал президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.
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