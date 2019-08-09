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В Екатеринбурге до сентября закрыли движение транспорта по улице Шевченко

9 август 2019 (11:01)

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. В Екатеринбурге до 1 сентября закрыли движение транспорта по улице Шевченко от улицы Луначарского до улицы Бажова, а также изменили движение троллейбусов по маршруту № 4. Об этом сообщается на официальном портале города.

Ограничения движения связаны с проведением строительно-монтажных работ на данном участке.

«На время работ движение автотранспорта направлено по улицам Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной, Уральской. Движение троллейбусов, идущих по маршруту № 4, по улице Шевченко, от улицы Сулимова до остановки «Станция метро «Динамо», в обоих направлениях также будет закрыто до 1 сентября», — говорится в сообщении.

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