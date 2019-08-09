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Внешнеторговый оборот России в I полугодии сократился на 3%

УрБК, Москва, 09.08.2019. Внешнеторговый оборот России в I полугодии 2019 года составил 320,8 млрд долл. США, что на 3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба РФ.



Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 92,2 млрд долл. США, оказавшись на 5,4 млрд меньше, чем в январе-июне 2018-го.



Экспорт России за полгода составил 206,5 млрд долл. США (минус 3,6% к январю-июню 2018 года).

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