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Внешнеторговый оборот России в I полугодии сократился на 3%
9 август 2019 (10:43)
УрБК, Москва, 09.08.2019. Внешнеторговый оборот России в I полугодии 2019 года составил 320,8 млрд долл. США, что на 3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба РФ.
Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 92,2 млрд долл. США, оказавшись на 5,4 млрд меньше, чем в январе-июне 2018-го.
Экспорт России за полгода составил 206,5 млрд долл. США (минус 3,6% к январю-июню 2018 года).
Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 92,2 млрд долл. США, оказавшись на 5,4 млрд меньше, чем в январе-июне 2018-го.
Экспорт России за полгода составил 206,5 млрд долл. США (минус 3,6% к январю-июню 2018 года).
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