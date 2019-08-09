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В Каменске-Уральском недобросовестного застройщика приговорили к 5 годам лишения свободы

9 август 2019 (10:26)

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Николая Спешилова. Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Николай Спешилов являясь генеральным директором ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2», получил разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов на территории Каменска-Уральского. С октября 2014 года по январь 2017 года он создавал видимость их строительства и активно привлекал денежные средства граждан под видом долевого участия в строительстве объектов. Полученные деньги оподсудимый незаконно перевел на расчетные счета юридических лиц, обладающих признаками фирм-однодневок.

Дома планировалось сдать в IV квартале 2016 года и IV квартале 2017 года, однако до настоящего времени они не достроены. Своими преступными действиями Спешилов причинил 62 потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 97,9 млн руб.

Суд назначил Николаю Спешилову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб.

Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

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