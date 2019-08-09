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Чистая прибыль ОК «Русал» в I полугодии снизилась на 41,4%





«Чистая прибыль включает долю чистой прибыли «Норильского никеля» за первые 6 месяцев 2019 года, которая составила 697 млн долл. США. Скорректированная чистая прибыль, за вычетом доли чистой прибыли «Норильского никеля», оказалась отрицательной: убыток составил 98 млн долл. США за первые 6 месяцев 2019 года по сравнению со скорректированной чистой прибылью в 535 млн долл. США за первое полугодие 2018 года», — уточняется в сообщении.



При этом нормализованная чистая прибыль снизилась до 599 млн долл. США (на 38,3%). Скорректированный показатель EBITDA уменьшился в 2,1 раза до 528 млн долл. США, что было обусловлено преимущественно снижением цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) и цены котировального периода.



Выручка уменьшилась до 4 736 млн долл. США, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда она составляла 4 997 млн долл. США). В том числе, выручка от продажи глинозема сократилась на 23,9% до 340 млн долл. США за первые 6 месяцев текущего года. Главным образом, это произошло из-за падения объема продаж на 17%, а также в связи со снижением средней цены продажи глинозема на 8,3%.



За полгода продажи алюминия выросли на 13,2% до 1 978 тыс. т.



«Однако рост продаж был компенсирован снижением средневзвешенной цены реализации алюминия на 15,6% до 1 960 долл. США за т за первые 6 месяцев 2019 года по сравнению с 2 322 долл. США за т за первые 6 месяцев 2018 года. Рост продаж связан с реализацией части запасов первичного алюминия, которые были накоплены к концу 2018 года в результате санкций OFAC3», — добавляют представители компании.



В целом за полгода общая себестоимость реализации выросла на 327 млн до 3 931 млн долл. США (на 9,1%). В компании отмечают, что рост был обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации первичного алюминия на 13,2% и частично компенсирован обесценением российского рубля по отношению к доллару в сопоставляемых периодах.



«Ситуация на рынке в первом полугодии текущего года была неблагоприятной для алюминиевой отрасли. В течение этого периода наблюдалась значительная рыночная волатильность, при этом цены на алюминий снизились более чем на 17% по сравнению с первым полугодием прошлого года. В текущих условиях мы продолжаем уделять особое внимание увеличению доли продукции с добавленной стоимостью (ПДС). Однако мы признаем, что в текущей рыночной ситуации нарастить долю ПДС будет непросто. Мы обеспокоены влиянием на глобальный спрос, который оказывают напряженные отношения США и Китая и их взаимные торговые пошлины. В сочетании с глобальным сокращением производственной активности текущая ситуация может оказать негативное воздействие на спрос на алюминий во второй половине года», — комментирует генеральный директор «Русала» Евгений Никитин. УрБК, Москва, 09.08.2019. Чистая прибыль ОК «Русал» в I полугодии снизилась на 41,4% год к году, сократившись до 558 млн по сравнению с 952 млн долл. США за I полугодие 2018 года, сообщается на официальном портале компании.«Чистая прибыль включает долю чистой прибыли «Норильского никеля» за первые 6 месяцев 2019 года, которая составила 697 млн долл. США. Скорректированная чистая прибыль, за вычетом доли чистой прибыли «Норильского никеля», оказалась отрицательной: убыток составил 98 млн долл. США за первые 6 месяцев 2019 года по сравнению со скорректированной чистой прибылью в 535 млн долл. США за первое полугодие 2018 года», — уточняется в сообщении.При этом нормализованная чистая прибыль снизилась до 599 млн долл. США (на 38,3%). Скорректированный показатель EBITDA уменьшился в 2,1 раза до 528 млн долл. США, что было обусловлено преимущественно снижением цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) и цены котировального периода.Выручка уменьшилась до 4 736 млн долл. США, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда она составляла 4 997 млн долл. США). В том числе, выручка от продажи глинозема сократилась на 23,9% до 340 млн долл. США за первые 6 месяцев текущего года. Главным образом, это произошло из-за падения объема продаж на 17%, а также в связи со снижением средней цены продажи глинозема на 8,3%.За полгода продажи алюминия выросли на 13,2% до 1 978 тыс. т.«Однако рост продаж был компенсирован снижением средневзвешенной цены реализации алюминия на 15,6% до 1 960 долл. США за т за первые 6 месяцев 2019 года по сравнению с 2 322 долл. США за т за первые 6 месяцев 2018 года. Рост продаж связан с реализацией части запасов первичного алюминия, которые были накоплены к концу 2018 года в результате санкций OFAC3», — добавляют представители компании.В целом за полгода общая себестоимость реализации выросла на 327 млн до 3 931 млн долл. США (на 9,1%). В компании отмечают, что рост был обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации первичного алюминия на 13,2% и частично компенсирован обесценением российского рубля по отношению к доллару в сопоставляемых периодах.«Ситуация на рынке в первом полугодии текущего года была неблагоприятной для алюминиевой отрасли. В течение этого периода наблюдалась значительная рыночная волатильность, при этом цены на алюминий снизились более чем на 17% по сравнению с первым полугодием прошлого года. В текущих условиях мы продолжаем уделять особое внимание увеличению доли продукции с добавленной стоимостью (ПДС). Однако мы признаем, что в текущей рыночной ситуации нарастить долю ПДС будет непросто. Мы обеспокоены влиянием на глобальный спрос, который оказывают напряженные отношения США и Китая и их взаимные торговые пошлины. В сочетании с глобальным сокращением производственной активности текущая ситуация может оказать негативное воздействие на спрос на алюминий во второй половине года», — комментирует генеральный директор «Русала» Евгений Никитин.

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