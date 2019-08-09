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В Челябинской области за поставку фальсифицированного масла оштрафовали компанию «Молпроект»
9 август 2019 (09:46)
УрБК, Челябинск, 09.08.2019. В Челябинской области в 2018 году ООО «Молпроект» в рамках заключенного государственного контракта поставил в больницу, детские сады и дом-интернат фальсифицированное масло собственного производства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Лабораторные исследования выявили фальсификацию продукции жирами немолочного происхождения. В связи с чем Управление Россельхознадзора привлекло предприятие к административной ответственности в виде предупреждения и трех административных штрафов в размере 100 тыс. руб. каждый.
Не согласившись с назначенным административным наказанием, ООО «Молпроект» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с тремя заявлениями о признании незаконными трех постановлений управления.
31 июля 2019 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда о привлечении ООО «Молпроект» к административной ответственности в виде штрафа.
Первые два постановления Управления были признаны судами законными ранее — 4 апреля и 4 июня 2019 года.
Лабораторные исследования выявили фальсификацию продукции жирами немолочного происхождения. В связи с чем Управление Россельхознадзора привлекло предприятие к административной ответственности в виде предупреждения и трех административных штрафов в размере 100 тыс. руб. каждый.
Не согласившись с назначенным административным наказанием, ООО «Молпроект» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с тремя заявлениями о признании незаконными трех постановлений управления.
31 июля 2019 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда о привлечении ООО «Молпроект» к административной ответственности в виде штрафа.
Первые два постановления Управления были признаны судами законными ранее — 4 апреля и 4 июня 2019 года.
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