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Более 40% россиян считают условия для ведения бизнеса в стране неблагоприятными

УрБК, Москва, 09.08.2019. 24% опрошенных граждан считают условия для бизнеса в России благоприятными. 43% оценивают их как неблагоприятные, говорится в исследовании Фонда общественного мнения.



«Улучшения в этой сфере наблюдают 17% опрошенных, столько же изменений не видят, видят ухудшение условий для ведения предпринимательской деятельности 32% наших сограждан», — говорится в исследовании.



По ответам участников опроса получается, что больше всего предпринимательству в России мешают «высокие налоги, высокие сборы». Среди негативных факторов граждане также часто называют «коррупцию».

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