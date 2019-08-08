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Аналитики СКБ-банка прогнозируют рост курса долл. США до 67 рублей

8 август 2019 (17:59)

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Аналитики СКБ-банка прогнозируют рост курса долл. США до 67 руб., евро — до 74,50 руб. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе кредитной организации.

«Какие причины двигают рубль вниз в этом августе? Прежде всего это торговая война между США и Китаем. Каждая из сторон регулярно запускает свои «торпеды», эхо от разрывов которых разлетается по всем рынкам: дешевеет нефть, дешевеют металлы — и черные, и цветные. Дешевеет всё, что РФ поставляет на внешние рынки. Напряжение от торговой войны усиливает страхи мировых финансовых спекулянтов. В любой момент они готовы сорваться с рынка высокодоходных валют, увеличивая предложение рублей на рынок», — сообщили в пресс-службе СКБ-банка.

Отметим, что с середины июля курс долл. США вырос на 4% (на 2,5 руб.), евро — на 3,6% (на 2,6 руб.). Сегодня по состоянию на 15.00 биржевой курс долл. США составляет 65,22 руб., евро — 73,11 руб.

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