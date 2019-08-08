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В России в I полугодии экспорт легковых машин вырос на 25,9%

УрБК, Москва, 08.08.2019. В I полугодии экспорт легковых автомобилей из России вырос до 54,5 тыс. штук или на 25,9% в годовом выражении, сообщает «Прайм» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.



В денежном выражении экспорт достиг уровня 762,4 млн долларов. Рост составил 26,2% в годовом выражении.



Отмечается, что в июне из страны было вывезено 9,9 тыс. легковых машин, это на 11,5% меньше в сравнении с маем. В денежном выражении падение составило 5,2% в месячном выражении — до 148,1 млн долларов.



А вот экспорт грузовиков из России за шесть месяцев с начала года вырос значительно ниже − на 2,8% в годовом выражении, составив 6,2 тыс. автомобилей (в денежном выражении — на 22,2%, до 155,6 млн руб. долларов).



В июне вывоз грузовых машин из страны и вовсе снизился по сравнению с маем на 8% до 1 тыс. штук, но в денежном выражении вырос на 16,2% к маю до 27,3 млн долларов.

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