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УБРиР: Снижение курса российской валюты — временное явление
8 август 2019 (17:18)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов прокомментировал УрБК ослабление курса российского рубля.
«На прошлой неделе ФРС США заявила о снижении ставки на 0,25 п.п. Игроки предвкушали цикл снижения ключевой ставки и смягчение риторики регулятора, но ФРС развеяла все ожидания, объявив на пресс-конференции, что экономика США — сильная, и снижение ключевой ставки в несколько этапов не обосновано. Фондовый рынок бурно отреагировал на это. Так, 1 августа доллар стоил 63,91 руб. (+0,45%), евро — 70,73 (+0,33%). Тогда многие финансовые аналитики стали говорить об обвале рубля, хотя на самом деле его снижение — лишь временное явление», — рассказал В. Зотов.
По его мнению, практически на следующий день рубль стабилизировался и начал уверенный рост, потому что ставка ФРС США не имеет существенного влияния на российскую валюту.
«Вышедший одновременно новый пакет санкций США и упавшая нефть развернули тренд на укрепление рубля на 180 градусов. Тем паче — усилившийся конфликт между Пекином и Вашингтоном. Котировки Brent резко пошли вниз, после того, как Трамп объявил о введении с 1 сентября новых экспортных пошлинах на товары из Китая в размере 10%. Пекин ответил на такой ультиматум падением юаня ниже семи долларов США. Тогда Вашингтон назвал Пекин валютным манипулятором. Вслед за снижением цены на нефть рубль тоже начал снижение. Цены на нефть стали главным фактором для ослабления рубля», — сообщил В. Зотов.
Отметим, что с середины июля курс долл. США вырос на 4% (на 2,5 руб.), евро — на 3,6% (на 2,6 руб.). Сегодня по состоянию на 15.00 биржевой курс долл. США составляет 65,22 руб., евро — 73,11 руб.
«На прошлой неделе ФРС США заявила о снижении ставки на 0,25 п.п. Игроки предвкушали цикл снижения ключевой ставки и смягчение риторики регулятора, но ФРС развеяла все ожидания, объявив на пресс-конференции, что экономика США — сильная, и снижение ключевой ставки в несколько этапов не обосновано. Фондовый рынок бурно отреагировал на это. Так, 1 августа доллар стоил 63,91 руб. (+0,45%), евро — 70,73 (+0,33%). Тогда многие финансовые аналитики стали говорить об обвале рубля, хотя на самом деле его снижение — лишь временное явление», — рассказал В. Зотов.
По его мнению, практически на следующий день рубль стабилизировался и начал уверенный рост, потому что ставка ФРС США не имеет существенного влияния на российскую валюту.
«Вышедший одновременно новый пакет санкций США и упавшая нефть развернули тренд на укрепление рубля на 180 градусов. Тем паче — усилившийся конфликт между Пекином и Вашингтоном. Котировки Brent резко пошли вниз, после того, как Трамп объявил о введении с 1 сентября новых экспортных пошлинах на товары из Китая в размере 10%. Пекин ответил на такой ультиматум падением юаня ниже семи долларов США. Тогда Вашингтон назвал Пекин валютным манипулятором. Вслед за снижением цены на нефть рубль тоже начал снижение. Цены на нефть стали главным фактором для ослабления рубля», — сообщил В. Зотов.
Отметим, что с середины июля курс долл. США вырос на 4% (на 2,5 руб.), евро — на 3,6% (на 2,6 руб.). Сегодня по состоянию на 15.00 биржевой курс долл. США составляет 65,22 руб., евро — 73,11 руб.
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