Новости дня

В Екатеринбурге проведут реконструкцию трамвайных остановок на улице 8 Марта

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В Екатеринбурге проведут реконструкцию трамвайных остановок на улице 8 Марта. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



«Реконструировать трамвайные остановки решено в целях безопасности и удобства пассажиров. Работы коснутся замены светофорных объектов на перекрестках и посадочных площадок, которые «приподнимутся» для удобства входа в транспорт», — говорится в сообщении.



Работы по обустройству остановочных площадок, согласно условиям муниципального контракта, будет вести ООО «ГУДСР».



Будут проведены работы по понижению бортового камня на пешеходных переходах. На участке от Фурманова до Фрунзе подрядная организация приведёт в порядок тротуары и произведёт демонтаж металлических плит, с заменой их на более безопасное брусчатое покрытие. Также произведут замену ограждений остановочных комплексов.



В связи с проведением работ на проезжей части с 22.00 11 августа до 06.00 19 августа будет закрыто движение автотранспорта по улице 8 Марта на участке от улицы Фурманова до улицы Фрунзе в оба направления.



Маршруты общественного транспорта № 011, 014, 016, 018, 019, 047, 054, 056 будут объезжать закрытый участок по улицам 8 Марта — Щорса — Степана Разина — Большакова — 8 Марта. Автобус № 012, будет направлен по улицам Белинского — Щорса — Степана Разина — Большакова — 8 Марта. № 083 в оба направления проследует по улицам Щорса — Степана Разина — Большакова. Маршруты № 50, 54, 57, 57А в оба направления будут следовать по улицам Щорса, Степана Разина, Большакова, 8 Марта.



На все время проведения работ отменяются остановки транспорта «Автовокзал», «Фрунзе» на улице 8 Марта в направлении центра и «Большакова», «Фрунзе» на улице 8 Марта в направлении из центра.



Временно вводятся остановки «Автовокзал» на улице Щорса в направлении улицы Степана Разина и «Большакова» на улице Большакова в направлении улицы Степана Разина.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:05</span><br /><strong>В Екатеринбурге проведут реконструкцию трамвайных остановок на улице 8 Марта</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В Екатеринбурге проведут реконструкцию трамвайных остановок на улице 8 Марта. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089019-v-ekaterinburge-provedut-rekonstrukciyu-tramvaynyh-ostanovok-na-ulice-8-marta.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: