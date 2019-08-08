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В Екатеринбурге городская больница № 2 заплатит штраф за неоказание помощи пациентке
8 август 2019 (16:50)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В Екатеринбурге МБУ «ЦГБ № 2» заплатит штраф в размере 75 тыс. руб. за неоказание неотложной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Жительница Екатеринбурга наблюдалась у акушера-гинеколога в поликлинике МБУ «ЦГБ № 2» на ул. Рябинина. Позже она обратилась с острой болью в женскую консультацию той же поликлиники на ул. Челюскинцев, 3/пер. Северный, 2.
«Ей было предложено вновь вернуться в поликлинику на ул. Рябинина для получения дополнительного талона на прием. Пройдя все круги бесплатной медицины, женщина пошла на платный прием. Только там она смогла получить неотложную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Женщина написала жалобу в Управление здравоохранения Екатеринбурга.
В ходе проверки обращения специалисты Управления Росздравнадзора по Свердловской области установили, что МБУ «ЦГБ № 2», имея бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности, в частности, по направлениям: «неотложная медицинская помощь», «акушерство и гинекология», в нарушение требований ведомственных приказов не оказало пациентке неотложную медицинскую помощь.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил городской больнице № 2 штраф в размере 75 тыс. руб. Представитель учреждения обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но суд апелляционной инстанции не нашел оснований к отмене постановления.
Жительница Екатеринбурга наблюдалась у акушера-гинеколога в поликлинике МБУ «ЦГБ № 2» на ул. Рябинина. Позже она обратилась с острой болью в женскую консультацию той же поликлиники на ул. Челюскинцев, 3/пер. Северный, 2.
«Ей было предложено вновь вернуться в поликлинику на ул. Рябинина для получения дополнительного талона на прием. Пройдя все круги бесплатной медицины, женщина пошла на платный прием. Только там она смогла получить неотложную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Женщина написала жалобу в Управление здравоохранения Екатеринбурга.
В ходе проверки обращения специалисты Управления Росздравнадзора по Свердловской области установили, что МБУ «ЦГБ № 2», имея бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности, в частности, по направлениям: «неотложная медицинская помощь», «акушерство и гинекология», в нарушение требований ведомственных приказов не оказало пациентке неотложную медицинскую помощь.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил городской больнице № 2 штраф в размере 75 тыс. руб. Представитель учреждения обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но суд апелляционной инстанции не нашел оснований к отмене постановления.
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