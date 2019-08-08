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Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 15 коп.
8 август 2019 (16:28)
УрБК, Москва, 08.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 3,67 коп. до 65,12 руб., евро — на 15,18 коп. до 73,04 руб.
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