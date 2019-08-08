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В Челябинске приостановили работу предприятия, виновного в массовом заражении горожан описторхозом
8 август 2019 (15:26)
УрБК, Челябинск, 08.08.2019. Суд приостановил на 50 суток работу индивидуального предпринимателя, чья продукция — рыба язь — стала причиной заражения челябинцев описторхозом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
«Установлено, что язь был закуплен рыбоперерабатывающими предприятиями Челябинска на челябинских складах, куда язь свежемороженый поступил от разных поставщиков из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области (Тобольска)», — говорится в сообщении.
Ранее УрБК сообщал, что после массового заражения приостановка деятельности грозила трем предприятиям города.
Напомним, с 10 июня по 10 июля в Челябинске произошло массовое заболевание жителей острым описторхозом, пострадало 49 человек в возрасте от 26 до 66 лет. Все они приобретали зараженную вяленую, холодного или горячего копчения рыбу в торговых точках города.
«Установлено, что язь был закуплен рыбоперерабатывающими предприятиями Челябинска на челябинских складах, куда язь свежемороженый поступил от разных поставщиков из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области (Тобольска)», — говорится в сообщении.
Ранее УрБК сообщал, что после массового заражения приостановка деятельности грозила трем предприятиям города.
Напомним, с 10 июня по 10 июля в Челябинске произошло массовое заболевание жителей острым описторхозом, пострадало 49 человек в возрасте от 26 до 66 лет. Все они приобретали зараженную вяленую, холодного или горячего копчения рыбу в торговых точках города.
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