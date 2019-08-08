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Сквер у Театра Драмы в Екатеринбурге вернут в категорию земель общего пользования

В Екатеринбурге земельный участок на Октябрьской площади, находящийся в собственности ООО «Храм святой Екатерины», по инициативе учредителей может быть возвращен в категорию земель общего пользования. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Руководитель РМК Игорь Алтушкин и руководитель УГМК Андрей Козицын сообщили о таком решении главе Екатеринбурга Александру Высокинскому в ходе обсуждения дальнейшей судьбы территории сквера.



«Меценаты готовы пойти на такой шаг, чтобы окончательно снять вопрос о том, будет ли сохранена зелёная зона, ставшая весной текущего года причиной разногласий в связи с планировавшимся здесь строительством Собора Святой великомученицы Екатерины», — говорится в сообщении.



Письмо о расторжении договора аренды земельного участка направлено в адрес министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.



Администрация города провела комиссию по правилам землепользования и застройки, где одобрила данное решение.



«Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим собор. В дальнейшем сквер можно только благоустраивать, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать», — заявил Александр Высокинский.



Он отметил, что передача земельного участка станет настоящим подарком к юбилею города.

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