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Сквер у Театра Драмы в Екатеринбурге вернут в категорию земель общего пользования
8 август 2019 (15:07)
В Екатеринбурге земельный участок на Октябрьской площади, находящийся в собственности ООО «Храм святой Екатерины», по инициативе учредителей может быть возвращен в категорию земель общего пользования. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Руководитель РМК Игорь Алтушкин и руководитель УГМК Андрей Козицын сообщили о таком решении главе Екатеринбурга Александру Высокинскому в ходе обсуждения дальнейшей судьбы территории сквера.
«Меценаты готовы пойти на такой шаг, чтобы окончательно снять вопрос о том, будет ли сохранена зелёная зона, ставшая весной текущего года причиной разногласий в связи с планировавшимся здесь строительством Собора Святой великомученицы Екатерины», — говорится в сообщении.
Письмо о расторжении договора аренды земельного участка направлено в адрес министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
Администрация города провела комиссию по правилам землепользования и застройки, где одобрила данное решение.
«Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим собор. В дальнейшем сквер можно только благоустраивать, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать», — заявил Александр Высокинский.
Он отметил, что передача земельного участка станет настоящим подарком к юбилею города.
Руководитель РМК Игорь Алтушкин и руководитель УГМК Андрей Козицын сообщили о таком решении главе Екатеринбурга Александру Высокинскому в ходе обсуждения дальнейшей судьбы территории сквера.
«Меценаты готовы пойти на такой шаг, чтобы окончательно снять вопрос о том, будет ли сохранена зелёная зона, ставшая весной текущего года причиной разногласий в связи с планировавшимся здесь строительством Собора Святой великомученицы Екатерины», — говорится в сообщении.
Письмо о расторжении договора аренды земельного участка направлено в адрес министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
Администрация города провела комиссию по правилам землепользования и застройки, где одобрила данное решение.
«Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим собор. В дальнейшем сквер можно только благоустраивать, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать», — заявил Александр Высокинский.
Он отметил, что передача земельного участка станет настоящим подарком к юбилею города.
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