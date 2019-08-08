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У жителя Нижнего Тагила арестован автомобиль за долг почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Судебные приставы Нижнего Тагила арестовали внедорожник мужчины за долг по налогам, коммунальным услугам и кредитным платежам на сумму более 4 млн руб.



По сообщению Управления федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области, должник не заплатил налоги на сумму более 640 тыс. руб., также в работе находятся 10 исполнительных производств в пользу кредитных организаций и коммунальных платежей на сумму 3 млн 342 тыс. руб.



Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, арестованное транспортное средство — автомобиль марки Land Cruiser 200 — передадут для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, и все средства будут перечислены взыскателям.

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