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Во II квартале 2019 года выручка «МегаФона» выросла на 4,5%

УрБК, Москва, 08.08.2019. Во II квартале 2019 года выручка «МегаФона» выросла на 4,5% и составила 85,6 млрд руб., OIBDA увеличилась на 20,6%. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



Сервисная выручка компании выросла на 3,3% до 78,8 млрд руб.



Число мобильных абонентов «МегаФона» выросло на 0,1% год к году и составило 77,6 млн человек на 30 июня 2019 года. Число пользователей передачи данных выросло на 6,9%, до 34,45 млн человек на эту же дату.



По сообщению пресс-службы, ежемесячно каждый клиент «МегаФона» в среднем потребляет уже более 11,3 Гб трафика, что на треть больше, чем во II квартале 2018 года.



«Во втором квартале 2019 года мы достигли хороших финансовых результатов. Рост сервисной выручки обеспечен продолжающимся ростом выручки от передачи данных и активным продвижением цифровых услуг, которым мы уделяем приоритетное внимание. В результате цифровая выручка компании увеличилась на 30,2% за год», — сообщил финансовый директор «МегаФона» Никита Орлов.



Компания также объявила, что запускает новый революционный проект в телеком-ритейле: внедрение инновационного формата магазинов «Цифровые лаунж-салоны будущего». Объем инвестиций составит до 2 млрд руб.



«Во втором квартале этого года мы подписали ряд важных партнерских соглашений, в том числе соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Russia и соглашение о строительстве высокоскоростной оптической линии по дну Северного Ледовитого океана, которые приблизят нас к цели стать национальным цифровым лидером. Мы продолжаем работу по обеспечению своего технологического лидерства. Мы активно участвуем в тестировании и внедрении технологий связи нового поколения, и с гордостью хочу отметить, что «МегаФон» провел первый международный 5G видеозвонок в России. Отдельно не могу не упомянуть, что мобильный интернет «МегаФона» третий год подряд признается самым быстрым в России по данным исследования Ookla», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

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