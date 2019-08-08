Новости дня
В России стало в 1,5 раза больше компаний, где запрещено курение
8 август 2019 (14:23)
УрБК, Москва, 08.08.2019. В каждой пятой российской компании запрещены перекуры, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Каждая пятая компания запрещает сотрудникам курить в рабочее время (21%). В 73% российских компаний сотрудникам разрешено курить в специально отведенных местах. 1% работодателей позволяет сотрудникам курить в коридорах или туалетах. Где угодно можно курить в 2% компаний.
«В 19% компаний, где курение разрешено, действуют регламенты для курящих сотрудников: компании выделяют места для курения, прописывают допустимое количество перекуров в течение рабочего дня и их продолжительность. Большинство компаний, где курение разрешено, не имеют четких регламентов для сотрудников, подверженных пагубной привычке (68%)», — говорится в сообщении.
Женщины чаще мужчин придерживаются принципа не курить в рабочее время (24 и 13% соответственно). Среди сотрудников старше 45 лет по сравнению с более молодыми коллегами больше тех, кто воздерживается от курения на работе (21%).
По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года число компаний, которые запрещают перекуры, выросло с 13 до 21%. С 2016 года уменьшилось количество россиян, которые устраивают перекуры на работе более пяти раз за смену: 30% 3 года назад и 24% сейчас.
Опрос проводился среди 500 работодателей и 1,6 тыс. сотрудников российских компаний.
Каждая пятая компания запрещает сотрудникам курить в рабочее время (21%). В 73% российских компаний сотрудникам разрешено курить в специально отведенных местах. 1% работодателей позволяет сотрудникам курить в коридорах или туалетах. Где угодно можно курить в 2% компаний.
«В 19% компаний, где курение разрешено, действуют регламенты для курящих сотрудников: компании выделяют места для курения, прописывают допустимое количество перекуров в течение рабочего дня и их продолжительность. Большинство компаний, где курение разрешено, не имеют четких регламентов для сотрудников, подверженных пагубной привычке (68%)», — говорится в сообщении.
Женщины чаще мужчин придерживаются принципа не курить в рабочее время (24 и 13% соответственно). Среди сотрудников старше 45 лет по сравнению с более молодыми коллегами больше тех, кто воздерживается от курения на работе (21%).
По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года число компаний, которые запрещают перекуры, выросло с 13 до 21%. С 2016 года уменьшилось количество россиян, которые устраивают перекуры на работе более пяти раз за смену: 30% 3 года назад и 24% сейчас.
Опрос проводился среди 500 работодателей и 1,6 тыс. сотрудников российских компаний.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Поведение сотрудников в соцсетях регулируется в 59% российских компаний
- Superjob: каждая вторая компания в России блокирует сотрудникам доступ к социальным сетям
- С 1 июня количество мест для курения резко сократится
- Стеклянная курилка для депутатов Госдумы обошлась в 5 миллионов рублей
- Курение запретят в Госдуме