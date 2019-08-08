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В России стало в 1,5 раза больше компаний, где запрещено курение

8 август 2019 (14:23)

УрБК, Москва, 08.08.2019. В каждой пятой российской компании запрещены перекуры, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждая пятая компания запрещает сотрудникам курить в рабочее время (21%). В 73% российских компаний сотрудникам разрешено курить в специально отведенных местах. 1% работодателей позволяет сотрудникам курить в коридорах или туалетах. Где угодно можно курить в 2% компаний.

«В 19% компаний, где курение разрешено, действуют регламенты для курящих сотрудников: компании выделяют места для курения, прописывают допустимое количество перекуров в течение рабочего дня и их продолжительность. Большинство компаний, где курение разрешено, не имеют четких регламентов для сотрудников, подверженных пагубной привычке (68%)», — говорится в сообщении.

Женщины чаще мужчин придерживаются принципа не курить в рабочее время (24 и 13% соответственно). Среди сотрудников старше 45 лет по сравнению с более молодыми коллегами больше тех, кто воздерживается от курения на работе (21%).

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года число компаний, которые запрещают перекуры, выросло с 13 до 21%. С 2016 года уменьшилось количество россиян, которые устраивают перекуры на работе более пяти раз за смену: 30% 3 года назад и 24% сейчас.

Опрос проводился среди 500 работодателей и 1,6 тыс. сотрудников российских компаний.

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