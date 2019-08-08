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В Екатеринбурге на 12 дней закроют движение по улице Калинина

8 август 2019 (14:00)

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В Екатеринбурге с 10 по 21 августа 2019 года закроют движение по улице Калинина в связи с проведением строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой сети. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

Проезд будет закрыт от улицы Ломоносова до улицы 40-летия Октября. Движение транспорта будет направлено по улицам Ломоносова, 40-летия Октября, Уральских рабочих и проспекту Орджоникидзе.

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