Новости дня
В Екатеринбурге на 12 дней закроют движение по улице Калинина
8 август 2019 (14:00)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В Екатеринбурге с 10 по 21 августа 2019 года закроют движение по улице Калинина в связи с проведением строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой сети. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Проезд будет закрыт от улицы Ломоносова до улицы 40-летия Октября. Движение транспорта будет направлено по улицам Ломоносова, 40-летия Октября, Уральских рабочих и проспекту Орджоникидзе.
Проезд будет закрыт от улицы Ломоносова до улицы 40-летия Октября. Движение транспорта будет направлено по улицам Ломоносова, 40-летия Октября, Уральских рабочих и проспекту Орджоникидзе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Старых большевиков
- В Екатеринбурге ограничат движение транспорта сразу на семи участках дорог
- В Екатеринбурге закроют движение по улице Красных Командиров
- В Екатеринбурге закроют движение автотранспорта на улице Красных Командиров
- В Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта на участках улицы Калинина