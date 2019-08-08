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Жители Свердловской области стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на качество связи и финансовых услуг
8 август 2019 (13:40)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. За 6 месяцев 2019 года в адрес Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и его территориальные отделы поступило 5 тыс. 986 обращений по вопросам защиты прав потребителей, что находится на уровне аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Наибольший удельный вес составили обращения в области торговли (38,8%), услуг жилищно-коммунального хозяйства (16,8%), финансовых услуг (10,6%), бытовых услуг (6,9%), услуг связи (6,2%).
Отмечается рост числа обращений в сфере торговли (на 8,8%), бытового обслуживания (на 4,6%), услуг связи (на 33,4%), финансовых услуг (14,9%) по сравнению с I полугодием 2018 года. Существенное снижение числа обращений наблюдается в сфере ЖКХ (на 30,5%) и общественного питания (на 53,5%).
«Вопросы, которые наиболее часто ставят потребители в обращениях, связанных с оборотом товаров, касаются приобретения товаров ненадлежащего качества, нарушения сроков доставки товаров, в том числе, заказанных в сети Интернет, порядка возврата товара надлежащего качества. В обращениях, связанных с оказанием услуг, поднимаются вопросы ненадлежащего качества их оказания (бытовые, медицинские, юридические и иные услуги), нарушения сроков их оказания, навязывания дополнительных услуг (в том числе, при оказании финансовых услуг, услуг связи)», — говорится в сообщении.
На конец I полугодия 2019 года специалисты по защите прав потребителей рассмотрели 5 тыс. 512 обращений, из которых 1 тыс. 559 (28,3%) были направлены для рассмотрения по подведомственности в иные органы государственной власти, местного самоуправления.
По итогам рассмотрения обращений составлено 366 протоколов об административных правонарушениях.
В суд в защиту прав потребителей направлено 38 заключений; 36 дел судом рассмотрены, все удовлетворены. Управлением подано 27 исков в защиту прав потребителей, 14 из них рассмотрены судом и удовлетворены.
По сообщению пресс-службы, за 6 месяцев 2019 года дано 95 заключений в защиту прав потребителей, рассмотрено и удовлетворено судом 75 исковых заявлений по делам, в которых управлением предоставлялись заключения.
В защиту прав конкретных потребителей и неопределенного круга лиц подано 52 исковых заявлений, 28 рассмотрено и удовлетворено.
Общая сумма, возмещенная потребителям, составила 5,7 млн руб.
Наибольший удельный вес составили обращения в области торговли (38,8%), услуг жилищно-коммунального хозяйства (16,8%), финансовых услуг (10,6%), бытовых услуг (6,9%), услуг связи (6,2%).
Отмечается рост числа обращений в сфере торговли (на 8,8%), бытового обслуживания (на 4,6%), услуг связи (на 33,4%), финансовых услуг (14,9%) по сравнению с I полугодием 2018 года. Существенное снижение числа обращений наблюдается в сфере ЖКХ (на 30,5%) и общественного питания (на 53,5%).
«Вопросы, которые наиболее часто ставят потребители в обращениях, связанных с оборотом товаров, касаются приобретения товаров ненадлежащего качества, нарушения сроков доставки товаров, в том числе, заказанных в сети Интернет, порядка возврата товара надлежащего качества. В обращениях, связанных с оказанием услуг, поднимаются вопросы ненадлежащего качества их оказания (бытовые, медицинские, юридические и иные услуги), нарушения сроков их оказания, навязывания дополнительных услуг (в том числе, при оказании финансовых услуг, услуг связи)», — говорится в сообщении.
На конец I полугодия 2019 года специалисты по защите прав потребителей рассмотрели 5 тыс. 512 обращений, из которых 1 тыс. 559 (28,3%) были направлены для рассмотрения по подведомственности в иные органы государственной власти, местного самоуправления.
По итогам рассмотрения обращений составлено 366 протоколов об административных правонарушениях.
В суд в защиту прав потребителей направлено 38 заключений; 36 дел судом рассмотрены, все удовлетворены. Управлением подано 27 исков в защиту прав потребителей, 14 из них рассмотрены судом и удовлетворены.
По сообщению пресс-службы, за 6 месяцев 2019 года дано 95 заключений в защиту прав потребителей, рассмотрено и удовлетворено судом 75 исковых заявлений по делам, в которых управлением предоставлялись заключения.
В защиту прав конкретных потребителей и неопределенного круга лиц подано 52 исковых заявлений, 28 рассмотрено и удовлетворено.
Общая сумма, возмещенная потребителям, составила 5,7 млн руб.
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