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Жители Свердловской области стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на качество связи и финансовых услуг

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. За 6 месяцев 2019 года в адрес Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и его территориальные отделы поступило 5 тыс. 986 обращений по вопросам защиты прав потребителей, что находится на уровне аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



Наибольший удельный вес составили обращения в области торговли (38,8%), услуг жилищно-коммунального хозяйства (16,8%), финансовых услуг (10,6%), бытовых услуг (6,9%), услуг связи (6,2%).



Отмечается рост числа обращений в сфере торговли (на 8,8%), бытового обслуживания (на 4,6%), услуг связи (на 33,4%), финансовых услуг (14,9%) по сравнению с I полугодием 2018 года. Существенное снижение числа обращений наблюдается в сфере ЖКХ (на 30,5%) и общественного питания (на 53,5%).



«Вопросы, которые наиболее часто ставят потребители в обращениях, связанных с оборотом товаров, касаются приобретения товаров ненадлежащего качества, нарушения сроков доставки товаров, в том числе, заказанных в сети Интернет, порядка возврата товара надлежащего качества. В обращениях, связанных с оказанием услуг, поднимаются вопросы ненадлежащего качества их оказания (бытовые, медицинские, юридические и иные услуги), нарушения сроков их оказания, навязывания дополнительных услуг (в том числе, при оказании финансовых услуг, услуг связи)», — говорится в сообщении.



На конец I полугодия 2019 года специалисты по защите прав потребителей рассмотрели 5 тыс. 512 обращений, из которых 1 тыс. 559 (28,3%) были направлены для рассмотрения по подведомственности в иные органы государственной власти, местного самоуправления.



По итогам рассмотрения обращений составлено 366 протоколов об административных правонарушениях.



В суд в защиту прав потребителей направлено 38 заключений; 36 дел судом рассмотрены, все удовлетворены. Управлением подано 27 исков в защиту прав потребителей, 14 из них рассмотрены судом и удовлетворены.



По сообщению пресс-службы, за 6 месяцев 2019 года дано 95 заключений в защиту прав потребителей, рассмотрено и удовлетворено судом 75 исковых заявлений по делам, в которых управлением предоставлялись заключения.



В защиту прав конкретных потребителей и неопределенного круга лиц подано 52 исковых заявлений, 28 рассмотрено и удовлетворено.



Общая сумма, возмещенная потребителям, составила 5,7 млн руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:40</span><br /><strong>Жители Свердловской области стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на качество связи и финансовых услуг</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. За 6 месяцев 2019 года в адрес Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и его территориальные отделы поступило 5 тыс. 986 обращений по вопросам защиты прав потребителей, что находится на уровне аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089005-zhiteli-sverdlovskoy-oblasti-stali-chasche-zhalovatsya-v-rospotrebnadzor-na-kachestvo-svyazi-i-finansovyh-uslug.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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