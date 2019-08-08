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В Екатеринбурге горит цех возле Уральского турбинного завода

8 август 2019 (13:12)

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Пожарные ликвидируют возгорание в одном из цехов возле Уральского турбинного завода в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12.14 по местному времени. Из здания цеха до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, пострадавших нет.

«Произошло возгорание масла на площади 70 кв. м., огонь локализован, угрозы распространения нет», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники и 55 человек.

Как сообщили УрБК в пресс-службе АО «Уральский турбинный завод», цех, где произошло возгорание, не принадлежит предприятию.

«Этот цех не принадлежит Уральскому турбинному заводу. Он находится в собственности компании "КВ Транс"», — отметили в пресс-службе.

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