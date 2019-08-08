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Вместо нового зоопарка в Екатеринбурге построят объекты «Универсиады-2023»

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Администрация Екатеринбурга разрешила Группе Синара начать разработку проекта планировки территории под объекты «Универсиады-2023». Об этом сообщали УрБК в пресс-службе муниципалитета.



Деревня расположится в Новокольцовском районе на участке в 600 га в границах Новокольцовского тракта — ЕКАД — Сибирского тракта — ул. Чистой.



Отметим, что ранее на этом участке Группа Синара планировала построить новый зоопарк. Приступить к строительству объекта хотели уже в 2020 году и сдать первую очередь к 300-летию города. Но затем сроки сдвинули на 2025 год.



«Группа Синара не отказывается от планов по строительству нового зоопарка. Пока новое место не определено. Ясно, что будет тот же Новокольцовский район», — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

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