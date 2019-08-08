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Назначен новый консул Германии в Екатеринбурге

8 август 2019 (12:12)

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Назначен новый консул Германии в Екатеринбурге. Им стал сотрудник центрального аппарата Министерства иностранных дел в Берлине Матиас Крузе. Об этом сообщается на странице Генерального консульства Германии в Екатеринбурге в Facebook.

«Новый руководитель представительства Германии в Екатеринбурге начал свою дипломатическую карьеру в 1993 году и за 26 лет службы успел поработать в разных странах, включая посольства Германии в Алматы, Риме, Бухаресте, Дохе и Генеральное консульство в Бостоне», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что на прошлом месте работы он занимался вопросами экономического сотрудничества, а также развитием отношений со странами Центральной Азии.

Предыдущий генконсул Штефан Кайль ушел со своего поста 2 августа 2019 года.

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