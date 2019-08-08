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В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Старых большевиков
8 август 2019 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В Екатеринбурге с 10 августа по 10 октября 2019 года из-за строительства теплотрассы будет закрыто движение транспорта по улице Старых большевиков, от улицы Фрезеровщиков до улицы Войкова. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
«В течение указанного времени движение транспорта будет направлено по улицам Фрезеровщиков, Шефской и Старых большевиков», — говорится в сообщении.
«В течение указанного времени движение транспорта будет направлено по улицам Фрезеровщиков, Шефской и Старых большевиков», — говорится в сообщении.
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