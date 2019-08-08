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В России во II квартале средний размер лимитов по кредитным картам увеличился на 12,3%

8 август 2019 (10:48)

УрБК, Москва, 08.08.2019. Во II квартале 2019 года средний размер лимитов по кредитным картам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,3%, до 54,5 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Однако по сравнению с началом года во II квартале было отмечено небольшое снижение данного показателя», — уточнил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

При этом самый большой средний лимит был отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, ХМАО и Приморском крае. Напротив, самое небольшое значение — в Крыму, Оренбургской области, Алтайском крае, в Саратовской и Кемеровской областях.

Такие результаты были получены по итогам анализа данных 4 тыс. кредиторов.

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