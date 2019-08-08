Новости дня
В России во II квартале средний размер лимитов по кредитным картам увеличился на 12,3%
8 август 2019 (10:48)
УрБК, Москва, 08.08.2019. Во II квартале 2019 года средний размер лимитов по кредитным картам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,3%, до 54,5 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
«Однако по сравнению с началом года во II квартале было отмечено небольшое снижение данного показателя», — уточнил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
При этом самый большой средний лимит был отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, ХМАО и Приморском крае. Напротив, самое небольшое значение — в Крыму, Оренбургской области, Алтайском крае, в Саратовской и Кемеровской областях.
Такие результаты были получены по итогам анализа данных 4 тыс. кредиторов.
«Однако по сравнению с началом года во II квартале было отмечено небольшое снижение данного показателя», — уточнил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
При этом самый большой средний лимит был отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, ХМАО и Приморском крае. Напротив, самое небольшое значение — в Крыму, Оренбургской области, Алтайском крае, в Саратовской и Кемеровской областях.
Такие результаты были получены по итогам анализа данных 4 тыс. кредиторов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области за год вырос на 20%
- Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области вырос почти на 20%
- Размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области вырос на 2,1%
- Челябинская область заняла 13 место в России по размеру лимитов по кредитным картам
- В Челябинской области средний размер лимита по кредитным картам в IV квартале снизился на 2,3%