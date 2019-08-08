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УБРиР завершил формирование новой системы управления территориями

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завершил формирование новой системы управления территориями, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Теперь все регионы присутствия банка сгруппированы в восемь дивизионов. Также банк полностью укомплектовал штат директоров дивизионов.



«Напомним, УБРиР перешел от централизованной системы управления, когда все филиалы подчинялись головному офису напрямую, к региональной. Новая система была сформирована с учетом объема и формата бизнеса УБРиР, а также географического положения», — говорится в сообщении.



Сейчас руководителями дивизионов являются: «Екатеринбург» — Олег Попков; «Средний Урал» — Михаил Прилепов; «Южный Урал» — Галина Родина; «Центр» — Александр Казанский; «Юг» — Елена Ретунская; «Сибирь» — Андрей Третьяков; «Западная Сибирь» — Владислав Самойлов; «Поволжье» — Александр Вельмисов.



«Для принятия быстрых и эффективных решений мы упростили структуру управления. За полгода работы в новой структуре мы уже увидели первые результаты: взаимодействие на горизонтальном уровне стало более результативным и обратная связь до адресатов доходит намного быстрее. А поскольку к нашей команде присоединились одни из лучших профессионалов на банковском рынке, я уверен, что стратегически это усилит позиции банка в регионах присутствия», — подчеркнул президент УБРиР Антон Соловьев.

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