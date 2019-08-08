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Председателя Асбестовской городской думы лишили полномочий из-за недостоверных сведений о доходах и расходах

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Суд досрочно лишил полномочий председателя Асбестовской городской думы Андрея Самарина.



По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, при проверке выявлен факт предоставления председателем думы Асбестовского городского округа седьмого созыва недостоверных сведений о доходах и расходах. Он не указал объект незавершенного строительства.



«Ранее по факту выявленных нарушений прокуратура города Асбеста в адрес председателя думы Асбестовского городского округа седьмого созыва внесла представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», — говорится в сообщении.



Вместе с тем, на заседании думы Асбестовского городского округа депутаты не приняли решения о сложении полномочий с Андрея Самарина.



7 августа 2019 года Асбестовский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры: председатель думы Асбестовского городского округа седьмого созыва досрочно лишен полномочий.



Решение суда в законную силу не вступило.

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