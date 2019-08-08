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На Южном Урале обнаружили 48 нелегальных кредиторов
8 август 2019 (09:45)
УрБК, Челябинск, 08.08.2019. ЦБ в I полугодии выявил в Челябинской области 48 организаций, которые осуществляли незаконную деятельность на финансовом рынке, сообщает пресс-служба отделения Челябинск Уральского главного управления Банка России.
Отмечается, что большинство из нелегальных кредиторов незаконно предоставляли потребительские займы под материнский капитал, вопреки тому, что этим могут заниматься только банки, кредитно-потребительские кооперативы и сельхозкооперативы.
Некоторые организации и ИП маскировались под микрофинансовые организации, незаконно используя в названиях словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания». При этом часть из них делали это, будучи исключенными из государственного реестра субъектов рынка микрофинансирования.
Информация по данным нелегальным кредиторам уже передана в правоохранительные органы.
«На постоянной основе выдавать гражданам кредиты могут только банки, а займы — только МФО, КПК, СКПК и ломбарды. Для этого у них должно быть специальное разрешение Банка России», — цитирует пресс-служба и.о. управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.
Отмечается, что большинство из нелегальных кредиторов незаконно предоставляли потребительские займы под материнский капитал, вопреки тому, что этим могут заниматься только банки, кредитно-потребительские кооперативы и сельхозкооперативы.
Некоторые организации и ИП маскировались под микрофинансовые организации, незаконно используя в названиях словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания». При этом часть из них делали это, будучи исключенными из государственного реестра субъектов рынка микрофинансирования.
Информация по данным нелегальным кредиторам уже передана в правоохранительные органы.
«На постоянной основе выдавать гражданам кредиты могут только банки, а займы — только МФО, КПК, СКПК и ломбарды. Для этого у них должно быть специальное разрешение Банка России», — цитирует пресс-служба и.о. управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.
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