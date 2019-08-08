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На Южном Урале обнаружили 48 нелегальных кредиторов

УрБК, Челябинск, 08.08.2019. ЦБ в I полугодии выявил в Челябинской области 48 организаций, которые осуществляли незаконную деятельность на финансовом рынке, сообщает пресс-служба отделения Челябинск Уральского главного управления Банка России.



Отмечается, что большинство из нелегальных кредиторов незаконно предоставляли потребительские займы под материнский капитал, вопреки тому, что этим могут заниматься только банки, кредитно-потребительские кооперативы и сельхозкооперативы.



Некоторые организации и ИП маскировались под микрофинансовые организации, незаконно используя в названиях словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания». При этом часть из них делали это, будучи исключенными из государственного реестра субъектов рынка микрофинансирования.



Информация по данным нелегальным кредиторам уже передана в правоохранительные органы.



«На постоянной основе выдавать гражданам кредиты могут только банки, а займы — только МФО, КПК, СКПК и ломбарды. Для этого у них должно быть специальное разрешение Банка России», — цитирует пресс-служба и.о. управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

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